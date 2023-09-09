Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open. В полуфинале он обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса (Испания) — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

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Россиянин уже завоевывал титул в Нью-Йорке в 2021. В финале этого года он сыграет с 23-кратным победителем турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет в воскресенье, 10 сентября.

17 августа Медведев не смог пройти в четвертьфинал профильного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Его призовой фонд составляет 6,6 миллиона долларов. В третьем круге он потерпел поражение от Александра Зверева, выступающего за Германию. Счет — 4:6, 7:5, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 32 минуты.