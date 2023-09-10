Медведев против Джоковича: Сможет ли россиянин снова обыграть серба в финале US Open

10 сентября в 23.00 по московскому времени российский теннисист Даниил Медведев поборется за титул на Открытом чемпионате США с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев пятый раз вышел в финал турнира "Большого шлема". Каждый раз он играл в решающих матчах на своем любимом хардовом покрытии: на US Open в 2019-м и 2021-м и на Australian Open в 2021-м и 2022-м. Единственный титул на "мэйджоре" он взял именно в Нью-Йорке два года назад. И оказался сильнее как раз Новака Джоковича.

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Результат того матча был знаковым, ведь Даниил лишил Ноле, выигравшего к тому моменту три из четырех "мэйджоров", шанса завоевать календарный "Большой шлем", а в случае успеха на Олимпиаде в Токио - еще и золотой "Шлем".

В целом Джокович ведет по личным встречам с Медведевым со счетом 9:5. На харде - 8:4. Тем не менее, последний матч остался за Медведевым. Полуфинал в Дубае в этом сезоне Даниил забрал со счетом 6:4, 6:4.

Кроме того, россиянин и серб в третий раз сойдутся в финале "Большого шлема". Пока счет 1:1. Медведев выиграл в Нью-Йорке, а Джокович - в Мельбурне на Australian Open в том же году.

Есть еще одна любопытная статистика. Все пять побед Даниил одержал над Новаком, когда тот был первой ракеткой мира. Сейчас Джокович официально второй номер рейтинга. Но еще по ходу турнира стало понятно, что он вернет себе первую строчку по итогам US Open. Впрочем, Медведев не суеверен: "В воскресенье мне будет все равно, первый он или второй. Это Новак Джокович, и я хочу его обыграть".

Вспомним, что еще сказал Даниил Медведев о своем настрое на финал US Open.

О том, в чем сложность этого противостояния:

- Новак выиграл 23 "Больших шлема". А я всего один. Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. Сейчас мне нужно будет сделать это снова.

О том, как будет готовиться к финалу и настраиваться на матч:

- Я проведу тренировку в привычное время, но не из-за суеверий, а потому что так удобно: хочу хорошо выспаться и оставить свободное время вечером. Буду все делать как обычно. Это психологическая подготовка, потому что ты как будто отправляешься на войну. Ты хочешь биться до конца, хочешь победить. Только с таким настроем нужно выходить на финал "Большого шлема".

О том, как ему поможет опыт 2021 года:

- Новак по-другому воспринимает поражения. Вот почему у него 23 "Больших шлема", куча титулов на "Мастерсах" и больше 200 недель на первой строчке рейтинга. Я знаю, что он будет в десять раз лучше, чем был в тот день. И мне нужно быть в десять раз лучше, если я хочу его обыграть. Это то, что я постараюсь сделать.

О том, как отреагирует на возможное поражение:

- Победа над Карлосом Алькарасом в полуфинале была очень важна для моей уверенности и самооценки. Но фишка тенниса в том, что ты хочешь побеждать снова и снова. Если я проиграю финал против Новака Джоковича, то расстроюсь до чертиков, хотя по идее это все равно будет удачный турнир.

Что касается Новака Джоковича, то 23-кратный чемпион "Больших шлемов" может стать самым возрастным чемпионом US Open. А также сравняться по количеству "Шлемов" с рекордсменкой по титулам на "мэйджорах" Маргарет Корт.