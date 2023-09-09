Тренер Медведева описал одной фразой победу над Алькарасом

"Такие победы влияют на карьеру. Думаю, что я не могу точно оценить, насколько сильно это важная победа. Они остаются в голове на остаток сезона и на будущий сезон тоже.



Этот успех позволяет почувствовать себя одним из лучших. Даниил и так знает, что он лучший, но разница между топ-5, топ-3 и тем, чтобы быть первым", - заявил Сервар.