Медведев превзошел Сафина по количеству выходов в финал турниров «Большого шлема»

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США — 2023 и установил уникальное достижение.

Этот финал турнира «Большого шлема» станет для третьей ракетки мира пятым в карьере. Таким образом, Медведев по этому показателю обошёл Марата Сафина, который четыре раза участвовал в финалах ТБШ, и стал первым теннисистом среди россиян по количеству выходов в финал этих соревнований.