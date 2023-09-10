Чесноков оценил шансы Медведева на победу в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев находится в хорошей форме и обладает всеми возможностями для победы над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков .

"Медведев сейчас находится в очень хорошей форме. Он готов физически и психологически. У него есть все возможности для победы над Джоковичем, но матч будет непростой для обоих соперников", - сказал Чесноков.

"По идее, у Новака была чуть более комфортная сетка, проблемы у него возникли только в матче против [Ласло] Дьере, пришлось вытаскивать матч с 0:2 по сетам на морально-волевых качествах. В остальном соперники играли против него слабо, и он им не оставлял никаких шансов. Медведев тоже прошел достаточно ровно, но против него выходили более серьезные игроки", - добавил собеседник агентства.