Дмитриева: настоящей энергии у Медведева на финал US Open с Джоковичем не было

«Случилось то, чего я боялась, — настоящей энергии на финал у Дани не было. В первом сете он сразу же упустил шанс на борьбу. Во втором сете всё решалось: чуть изобретательнее сыграл Джокович. Новак оказался сильнее.



У Медведева было два шанса. На сетболе Дане надо было сыграть по линии, а он зачем-то сыграл в Новака. Джокович сыграл разнообразнее и заслужил победу. Мне показалось, что Медведев был не такой энергичный. Но два дня подряд выкладываться на таких пределах очень тяжело. Но результат для Даниила неплохой: финал и победа над Алькарасом — это большая заслуга», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.