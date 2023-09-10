Россиянка Звонарева не смогла выиграть US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд проиграли Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадке Габриэле Дабровски в финальном матче US Open в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:3 в пользу Раутлифф и Дабровски, которые были посеяны на турнире под 16-м номером.

Звонарева и Зигемунд получили 12-й номер посева.

7 сентября Звонаревой исполнилось 39 лет, она занимает 38-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 13 в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на US Open. В парном разряде она становилась победительницей Australian Open (2012) и US Open (2006, 2020), в миксте - Уимблдона (2006) и US Open (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 23-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 11 в парном. Немка является победительницей US Open в парном разряде (2020) и в миксте (2016).

Раутлифф и Дабровски впервые выиграли турнир Большого большого шлема в парном разряде. Дабровски является победительницей Australian Open (2018) и Roland Garros (2017) в миксте.