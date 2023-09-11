Рублев поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Рейтинг возглавил серб Новак Джокович, ставший победителем завершившегося Открытого чемпионата США. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который сохранил третью позицию в рейтинге. На вторую строчку опустился испанец Карлос Алькарас.