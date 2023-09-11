Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации

Белоруска Арина Соболенко поднялась со второй на первую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Соболенко в финале Открытого чемпионата США уступила американке Коко Гауфф, которая переместилась с шестого на третье место в рейтинге. 25-летняя Соболенко впервые в карьере стала первой ракеткой мира. На вторую строчку опустилась Ига Свёнтек из Польши.

В первой десятке рейтинга произошли следующие изменения: американка Джесика Пегула и представительница Туниса Онс Жабер потеряли по две позиции и теперь располагаются на пятом и седьмом местах соответственно, Мария Саккари из Греции опустилась на девятую позицию, француженка Каролин Гарсия потеряла три места и замыкает топ-10, на шестую строчку рейтинга поднялась чешка Маркета Вондроушова, на восьмую - ее соотечественница Каролина Мухова. Четвертую позицию в рейтинге сохранила Елена Рыбакина из Казахстана.