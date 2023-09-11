Джокович возглавил обновленный мировой рейтинг ATP

Сегодня, 11 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его возглавил серб Новак Джокович, выигравший на US Open — 2023 свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема». Финалист Открытого чемпионата США — 2023, россиянин Даниил Медведев остался на третьей строчке рейтинга.