Джокович рассказал о своем детстве

Новак Джокович ответил, о чем бы думал он в 7-8 лет, если бы ему сказали, что он выиграет 24 турнира «Большого шлема».

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«На тот момент это определенно не было мечтой. Думаю, уже в семь лет я заглядывал так далеко, что представлял себе победу на «Уимблдоне» и первую строчку рейтинга.

Знаете, это невероятно большие амбиции для человека не из теннисной семьи, для мальчика из Сербии, где были санкции, эмбарго, бушевала война. И теннис всегда казался непозволительно дорогим и недостижимым видом спорта.

У меня и моей семьи не было шансов, но мы это сделали. Я говорю «мы», потому что я многим обязан своей семье, своим родителям, которые многим пожертвовали ради того, чтобы я был здесь. И это не клише, я действительно так считаю. Это было чрезвычайно, чрезвычайно сложно, они пережили множество невзгод и злоключений. Последнее, о чем им хотелось думать, – это поддержка ребенка в очень дорогостоящем спорте.

Знаете, в тот момент более насущной проблемой было принести домой хлеб. Так что, размышляя обо всем этом пути, я понимаю, что это была невероятная, невероятная история, которой мы все можем очень гордиться.

То воспитание и опыт, которые я получил в детстве, действительно позволяют мне ценить этот момент и любые другие, которые я пережил в спорте.

Как я уже сказал, в тот момент я не мечтал создать такую историю, потому что казалось, что это очень-очень далеко.