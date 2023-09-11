Чесноков объяснил, чего Медведеву не хватило в матче с Джоковичем

— Это был запредельный уровень игры! Розыгрыши захватывали дух, но Медведеву все время что то не доставало. Разочаровал второй сет, который Даня должен был брать, игра пошла бы иначе. Где то не хватало скорости и сил. Но второй сет Медведев не должен был отдавать, все было в его руках.