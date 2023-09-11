Чесноков объяснил, чего Медведеву не хватило в матче с Джоковичем

Медведеву в финале US Open с Джоковичем не хватило скорости и сил, заявил Чесноков
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что россиянину Даниилу Медведеву в финале Открытого чемпионата США с сербом Новаком Джоковичем не хватило сил.
Решающий матч турнира завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича. Для 36 летнего серба это 24 й титул на турнирах Большого шлема. В понедельник он вернулся на первое место в мировом рейтинге.
— Это был запредельный уровень игры! Розыгрыши захватывали дух, но Медведеву все время что то не доставало. Разочаровал второй сет, который Даня должен был брать, игра пошла бы иначе. Где то не хватало скорости и сил. Но второй сет Медведев не должен был отдавать, все было в его руках.
Джокович — настоящий злой гений, тут лишних слов не нужно. Заслуженная победа и честная первая ракетка мира. Им можно только восхищаться. В каждом аспекте Джокович был на высоте, — цитирует Чеснокова Sport24.