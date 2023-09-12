Путин поаплодировал Даниилу Медведеву за выход в финал US Open

В воскресенье 27 летний россиянин проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в финале турнира в трех сетах — 3:6, 6:7(5:7), 3:6. В полуфинале Медведев победил испанца Карлоса Алькараса, который на тот момент лидировал в рейтинге ATP. По итогам US Open на первую строчку поднялся Джокович, Медведев по прежнему располагается на третьем месте.