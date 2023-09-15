Калинская проиграла в 1/4 финала турнира в Японии

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в японской Осаке.

В матче третьего круга россиянка потерпела поражение от американки Эшлин Крюгер. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Крюгер.

В ½ финала американка, занимающая 123 е место в мировом рейтинге, сыграет с победительницей матча Маи Хонтама (Япония) — Арианне Хартоно (Нидерланды).

WTA 250. JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIP. ОСАКА (ЯПОНИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 259 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

¼ финала