Андрей Рублёв рассказал о главной цели на заключительную часть сезона

«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель – просто хотя бы попасть, это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё непросто так, четыре года подряд отбираться на Итоговый. Значит, у меня реально есть уровень, чтобы находиться в топ-8 лучших игроков мира. Под уровнем я главным образом подразумеваю стабильность.



Сколько мне нужно ещё набрать очков, чтобы отобраться на Итоговый, я не считаю, пусть идёт как идёт. Я знаю, что нахожусь в претендентах на отбор в Турин, мне надо, чтобы меня не обогнали те, кто стоит ниже, как минимум, сыграли либо так же, либо хуже меня оставшиеся турниры», — сказал Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше».