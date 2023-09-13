Джокович заплакал на встрече с болельщиками в Белграде. Его пришли поприветствовать около 50 тысяч человек
Новак Джокович приехал в Белград после победы на US Open. В городе его и сборную Сербии по баскетболу встретила 50-тысячная толпа.
36-летний серб не смог сдержать слез от скандирования болельщиками его имени.
Джокович выиграл 24-й «Большой шлем», обыграв в матче за титул Даниила Медведева. Баскетболисты взяли серебро ЧМ, уступив в финале Германии.
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Джокович заплакал на встрече с болельщиками в Белграде. Его пришли поприветствовать около 50 тысяч человек
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