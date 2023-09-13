Польская теннисистка Швентек пропустит турнир WTA 1000 в Мексике

— Я вынуждена пропустить турнир в Гвадалахаре из за смены графика. Нынешний сезон очень напряженный и мне нужно прислушиваться к организму. Не хотелось бы рисковать получить травму. Мой приоритет — отыграть нынешний сезон полностью. Увидимся в Токио, — написала 22 летняя Швентек в социальной сети.