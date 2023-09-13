Польская теннисистка Швентек пропустит турнир WTA 1000 в Мексике
Победительница четырех турниров Большого шлема полька Ига Швентек сообщила, что отказалась от участия в турнире категории WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
Турнир пройдет с 17 по 23 сентября.
— Я вынуждена пропустить турнир в Гвадалахаре из за смены графика. Нынешний сезон очень напряженный и мне нужно прислушиваться к организму. Не хотелось бы рисковать получить травму. Мой приоритет — отыграть нынешний сезон полностью. Увидимся в Токио, — написала 22 летняя Швентек в социальной сети.
Швентек — победительница 15 турниров WTA, вторая ракетка мира. По итогам Открытого чемпионата США полька уступила лидерство в мировом рейтинге белоруске Арине Соболенко.