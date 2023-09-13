Дмитрий Турсунов вошёл в тренерский штаб Вероники Кудерметовой

«Дмитрий Турсунов вместе с нами, начиная с US Open. Также он будет помогать Веронике на предстоящих турнирах – в Гвадалахаре и по ходу азиатской серии. Это своего рода прикидки перед следующим сезоном. Загадывать сейчас не будем, но теннисные планы на 2024 год связаны именно с Дмитрием. Поживём — увидим», — приводит слова Демёхина телеграм-канал «Теннисный рай».