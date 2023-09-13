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Дмитрий Турсунов вошёл в тренерский штаб Вероники Кудерметовой

Сергей Демёхин, тренер и супруг 18-й ракетки мира, российской теннисистки Вероники Кудерметовой, сообщил, что их команду на время пополнил известный российский специалист Дмитрий Турсунов.

Дмитрий Турсунов вошёл в тренерский штаб Вероники Кудерметовой
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Для Кудерметовой сезон 2023 года складывается неудачно. На всех четырёх прошедших турнирах «Большого шлема» она не доходила дальше второго круга.

«Дмитрий Турсунов вместе с нами, начиная с US Open. Также он будет помогать Веронике на предстоящих турнирах – в Гвадалахаре и по ходу азиатской серии. Это своего рода прикидки перед следующим сезоном. Загадывать сейчас не будем, но теннисные планы на 2024 год связаны именно с Дмитрием. Поживём — увидим», — приводит слова Демёхина телеграм-канал «Теннисный рай».

Отметим, что после разрыва с олимпийской чемпионкой 2020 года, швейцаркой Белиндой Бенчич Турсунов некоторое время работал с другой россиянкой Екатериной Александровой.

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