Потапова обыграла Жабер и вышла в 1/4 финала турнира в Сан‑Диего

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в Сан Диего.
В матче 1/8 финала Потапова одержала победу над седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, получившей первый номер посева. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Софией Кенин.
WTA 500. SAN DIEGO OPEN. САН ДИЕГО (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 780 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
2 й круг
Анастасия Потапова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)