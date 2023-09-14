Потапова обыграла Жабер и вышла в 1/4 финала турнира в Сан‑Диего

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в Сан Диего.

В матче 1/8 финала Потапова одержала победу над седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, получившей первый номер посева. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4).