Экс-теннисистка обвинила тренера в растлении

«Я много раз думала о самоубийстве. Он насиловал меня три раза в день. В первую ночь он попросил меня пройти в его комнату, и я этого не сделала, но потом он пришёл в мою. Было только хуже. Я была как в тюрьме, не могла выйти, когда хотела. Наши комнаты в лагере разделяли 13 ступеней. 13 ступеней ужаса. От 13 до 18 лет я жила, думая, что у меня СПИД», — приводит слова Коши France Info.