Джокович назвал свою приоритетную задачу

«Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры «Большого шлема» в этом сезоне. Я выиграл три и в четвёртом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну. Всё, что произойдёт с этого момента, будет бонусом», — приводит слова Джоковича Marca.