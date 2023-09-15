Сегодня, 15 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса. Спортсмен в рамках игр своей национальной команды со сборной Испании встретится с Алехандро Давидович-Фокиной. Матч начнётся около 17:30 по московскому времени.

© Чемпионат.com

Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, четыре встречи остались за Новаком Джоковичем. В текущем сезоне спортсмены проводили личные встречи дважды — в третьем круге «Ролан Гаррос» и во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Оба раз сильнее был сербский теннисист.