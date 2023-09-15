Александр Шевченко прошёл в полуфинал турнира в Щецине

86-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко обыграл представителя Болгарии Адриана Андреева (186 место в рейтинге АТР) в матче четвертьфинала челленджера в польском Щецине.

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Теннисисты провели на корте ровно три часа, Шевченко оказался сильнее в трёх партиях — 6:3, 5:7, 7:5. Россиянин смог подать навылет три раза и совершить четыре двойные ошибки, у его оппонента из Болгарии одна подача навылет и одна двойная ошибка.

Соперником Александра Шевченко в полуфинале станет представитель из Чехии Вит Коправа, занимающий 148-ю позицию в рейтинге АТР.