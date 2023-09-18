Тарпищев прокомментировал решение Медведева сняться с двух турниров

"После тяжелого US Open Медведев просто не готов еще к турнирам, и это абсолютно нормально - взять паузу, отдохнуть, - сказал Тарпищев. - Тем более он сделал, что должен был. По итогу сезона он сто процентов будет третьим в мире и никто его не сдвинет с этой позиций. Дане надо готовиться к концовке сезона - к "Мастерсам" и Итоговому турниру".