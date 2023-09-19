Рублев назвал самую большую жертву, на которую идут теннисисты

«Я думаю, жертвы у всех разные. Это зависит от привычек каждого человека, но я думаю, что самая большая жертва – это то, что нужно быть эгоистичным по отношению к самому себе – иногда делать то, что тебе не хочется делать, но что лучше для тенниса», — сказал Рублев.