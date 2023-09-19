Надаль прокомментировал то, что Джокович обошел его по титулам на «Шлемах»

«Живу ли я без боли? Нет, проблемы со стопой остаются, иногда она очень болит, не дает спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице у себя дома. Теперь мне лучше – скажем так, я контролирую эту боль. Но я приостановил карьеру из-за подвздошно-поясничной мышцы».