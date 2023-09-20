Александрова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг теннисного турнира WTA-1000, который проходит в мексиканской Гвадалахаре, сообщает «МИР 24».

В матче 1/16 финала теннисистка взяла верх над полькой Магдаленой Френх. Поединок продолжался два часа шесть минут и закончился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

28-летняя Александрова 10 раз подала навылет, сделала 16 двойных ошибок и сумела реализовать два из пяти брейк-пойнтов. Ее соперница сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнта.

В следующем круге Александрова сразится с победительницей встречи между американками Сачией Викери и Каролин Долхайд.