Ига Свентек: мне не нравится играть с Еленой Остапенко

«Мне не нравится играть с Остапенко. Просто есть теннисистки, с которыми неудобно играть. Могу поспорить, что у неё обратная ситуация и ей особенно нравится мой игровой стиль. Что касается череды поражений, это совершенно естественно в теннисе. Нет смысла впадать в панику, надо двигаться вперёд», — приводит слова Свёнтек Eurosport.