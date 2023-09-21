Кудерметова уступила Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре

Кудерметова уступила Азаренко в третьем круге теннисного турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре.
Азаренко выиграла матч со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.
Следующей соперницей белоруски станет француженка Каролин Гарсия, посеянная на турнире под 3 м номером.
WTA 1000. GUADALAJARA OPEN AKRON PRESENTED BY SANTANDER. ГВАДАЛАХАРА (МЕКСИКА). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 2,7 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
3 Й КРУГ
Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Вероника Кудерметова (Россия, 7) — 6:2, 6:1