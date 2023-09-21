Кудерметова уступила Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре.

Азаренко выиграла матч со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

Следующей соперницей белоруски станет француженка Каролин Гарсия, посеянная на турнире под 3 м номером.