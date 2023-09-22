Сафиуллин уверенно вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин, 55-я ракетка мира, уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл четвёртого сеяного Даниэля Эванса, 27-ю ракетку мира из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу матча Роман Сафиуллин выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил две двойные ошибки. На счету Даниэля Эванса — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх, а также пять двойных ошибок.