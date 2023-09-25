Команда мира во второй раз подряд выиграла Кубок Лейвера по теннису

Команда мира досрочно стала победителем Кубка Лейвера по теннису в канадском Ванкувере. Это выяснилось после того, как россиянин Андрей Рублев и поляк Хуберт Хуркач в матче парного разряда проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Тиафо и Шелтона. Счет в матче стал 13-2 в пользу сборной мира. Для победы команда должна набрать 13 очков. Каждая победа в матче в первый игровой день приносит одно очко, во второй день - два, в третий день - три. В каждый игровой день проводится три матча в одиночном разряде и один - в парном.

За сборную мира, помимо Тиафо и Шелтона, выступали американцы Тэйлор Фритц и Томми Пол, канадец Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Франсиско Черундоло. В состав сборной Европы, кроме Рублева и Хуркача, вошли норвежец Каспер Рууд, испанец Алехандро Давидович-Фокина, французы Артюр Фис и Гаэль Монфис. Капитаном команды Европы был 11-кратный победитель турниров Большого шлема швед Бьорн Борг, команду мира возглавлял 7-кратный победитель турниров Большого шлема американец Джон Макинрой.

Рублев выступал на Кубке Лейвера во второй раз. Россиянин участвовал в турнире в 2021 году, тогда в состав сборной Европы попал и его соотечественник Даниил Медведев. В прошлом году соревнования проходили в Лондоне, российские теннисисты не получили приглашения принять участие в турнире.