Саккари посвятила победу в Гвадалахаре дедушке, который умер в прошлом году

«Я хочу поблагодарить своего тренера Тома, который со мной последние пять лет. Мы ждали второго титула больше четырех лет. Мы слышали много плохого, например, что я никогда не выиграю титул. Что я игрок топ-5, но у меня всего один титул. Мне было очень трудно это преодолеть. Я так рада, что сделала это здесь, на этой неделе.



И, конечно, я хочу поблагодарить свою семью. Мне бы очень хотелось, чтобы они были здесь со мной. Но они смотрят по телевизору, очень мной гордятся. И я хочу посвятить этот трофей дедушке, который ушел из жизни в прошлом году, и, конечно, бабушке, которая смотрит сейчас дома».