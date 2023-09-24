Хачанов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Чжухае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.

В четвертьфинальном поединке посеянный под первым номером Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира, представителя США Маккензи Макдональда (6). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 38 минут. Хачанов четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Макдональда пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.