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Теннисисты Потапова и Шевченко сообщили о помолвке

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сообщили о помолвке.

Теннисисты Потапова и Шевченко сообщили о помолвке
© Российская Газета

Шевченко и Потапова опубликовали в социальных сетях совместное фото, на котором видно, что у 22-летней девушки на пальце кольцо.

Об их отношениях стало известно весной нынешнего года. Теннисисты регулярно публикуют фотографии, как совместно проводят время в свободное от турниров время.

Шевченко и Потаповой по 22 года. Он занимает 86-е место в рейтинге АТР, она - 26-я в рейтинге WTA.