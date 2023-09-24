Теннисисты Потапова и Шевченко сообщили о помолвке
Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сообщили о помолвке.
Шевченко и Потапова опубликовали в социальных сетях совместное фото, на котором видно, что у 22-летней девушки на пальце кольцо.
Об их отношениях стало известно весной нынешнего года. Теннисисты регулярно публикуют фотографии, как совместно проводят время в свободное от турниров время.
Шевченко и Потаповой по 22 года. Он занимает 86-е место в рейтинге АТР, она - 26-я в рейтинге WTA.