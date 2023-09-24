Теннисисты Потапова и Шевченко сообщили о помолвке

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сообщили о помолвке.

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Шевченко и Потапова опубликовали в социальных сетях совместное фото, на котором видно, что у 22-летней девушки на пальце кольцо.

Об их отношениях стало известно весной нынешнего года. Теннисисты регулярно публикуют фотографии, как совместно проводят время в свободное от турниров время.