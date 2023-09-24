Григор Димитров уверенно прошел в полуфинал в Чэнду

Матч продлился 1 час 25 минут и завершился со счётом 2:0 в пользу Димитрова — 6:4, 6:1. Счёт подач навылет остался в пользу О'Коннелла — четыре против трёх. Болгарский теннисист допустил две двойные ошибки, столько же двойных у его оппонента. Григор Димитров реализовал три из восьми брейк-пойнтов, у О'Коннелла ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных. Это была третья очная встреча двух теннисистов, и все три остались за болгарином.