Ига Свентек рассказала о двух своих кумирах в теннисе

«У меня была возможность поговорить с Мартиной о теннисной технике. Её знания и всё, что она сделала в этом виде спорта, неописуемы. И когда я сыграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема» в 15 лет, моим кумиром стал Рафаэль Надаль. Он им остаётся, несмотря на мой успех», — цитирует Свёнтек польский портал Sport.pl со ссылкой на немецкое издание Tennis Magazin.