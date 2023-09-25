Россиянка Звонарева вышла во второй круг турнира в Нинбо

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в китайском Нинбо.

В первом круге Звонарева обыграла британку Кэти Бултье со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3). Спортсменки провели на корте 3 часа 11 минут.

В следующем раунде Звонарева сыграет с датчанкой Кларой Тосон, которая ранее в своем стартовом матче одержала победу над другой россиянкой Элиной Аванесян. Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу представительницы Дании.