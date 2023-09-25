Карен Хачанов вышел в финал турнира в китайском Чжухае

Поединок продолжался один час 50 минут и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Хачанов сделал четыре эйса и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Кроме того, он допустил четыре двойные ошибки. Его соперник девять раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из шести.