Карен Хачанов вышел в финал турнира в китайском Чжухае
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в финал турнира категории ATP-250 в китайском Чжухае. В полуфинале он одолел американца Себастьяна Корду, сообщает «МИР 24».
Поединок продолжался один час 50 минут и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Хачанов сделал четыре эйса и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Кроме того, он допустил четыре двойные ошибки. Его соперник девять раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из шести.
В решающей игре Хачанов сразится с победителем матча между японцем Йосихито Нисиокой и россиянином Асланом Карацевым. Этот матч пройдет в понедельник позднее.
Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. В китайском Чэнду он одолел итальянца Лоренцо Музетти.