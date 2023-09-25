Сафиуллин вышел в первый финал турнира ATP в карьере

Российский теннисист, 55-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в финал турнира категории ATP 250 в Чэнду с призовым фондом больше одного миллиона долларов. Впервые в карьере он будет биться за титул ATP.

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В полуфинальном матче Сафиуллин со счетом 6:3, 6:4 обыграл итальянца Лоренцо Музетти, занимающего 18-ю строчку в рейтинге. Россиянин провел 12-й матч против теннисистов из 20 сильнейших и одержал третью победу. Теперь Роман ждет нового топового соперника - Александра Зверева из Германии (10-я ракетка мира).

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На параллельном турнире в другом китайском городе - Чжухае - и вовсе намечается российский финал. За титул уже точно сыграет Карен Хачанов (15), вернувшийся в тур после стрессового перелома в крестцовом отделе позвоночника.

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Это третий старт для Хачанова после паузы, взятой по итогам "Ролан Гаррос" в начале июня. И если в конце августа на US Open Карен уступил в первом же круге, то в Чжухае добрался до решающего матча, по ходу обыграв австралийца Алекса Болта (323), Маккензи Макдональда из США (39) и в полуфинале еще одного американца Себастьяна Корду (33) со счетом 7:5, 6:4.

Хачанов вышел в финал ATP впервые c прошлогоднего турнира в Аделаиде. За пятый титул в карьере он поборется с соотечественником Асланом Карацевым (63) или японцем Йошихито Нишиокой (46). Болел Карен за Аслана.

- Я так скучал по атмосфере. Очень рад выйти в финал после травмы. Верил, что так будет, хотя было сложно, - отметил Хачанов в интервью на корте. - Но я мотивирован и полон решимости вернуться на прежний уровень.

Андрей Рублев и команда Европы, за которую выступал российский теннисист, второй год подряд не смогла выиграть Кубок Лейвера - выставочный турнир, организованный 20-кратным чемпионом "Больших шлемов" швейцарцем Роджером Федерером.

Команда мира одержала победу со счетом 13:2. Сборной Европы по ходу турнира удалось выиграть только один матч. Норвежец Каспер Рууд оказался сильнее американца Томми Пола (7:6 (8:6), 6:2).