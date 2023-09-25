Елена Рыбакина объяснила снятие с турнира в Токио

«Как игрок я хочу оставлять на корте всю себя, но в данный момент моё тело не готово к этому. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные фанаты, поэтому такое решение далось мне нелегко.



Что касается проблем с WTA – это ещё одна тема, по которой у меня есть сомнения, я буду чётко озвучивать их в будущем.



Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!» — написала Рыбакина в своих социальных сетях.