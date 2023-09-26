Потапова поддержала Рыбакину в критике WTA

«Правильно сделала. Невыносимо, как в туре каждую неделю меняются правила. Это невозможно. У самой был случай в Австралии, где с этого сезона можно общаться с боксом во время матча. Что мы там и делали. А потом в Лионе начинаю разговаривать с Игорем, и судья даёт за это предупреждение. Я уточнила, а она сказала, что вообще не слышала о таких правилах. После матча подошла к директору турнира, которая также знала, что так можно делать подобное, но по факту оказалось нельзя. После часа мы выяснили, что правило просто отменили.



Но «performance bye» — это что-то непонятное, извините. В 2022 году я летела с Клуж-Напоке в Гвадалахару 37 часов и прилетела в день матча, так что пришлось сразу идти из зала на корт при высоте 1600 м. Мне никто «performance bye» не давал, хотя я добиралась, по-моему, с полуфинала. Некоторые решения мне непонятны со стороны коллег WTA: почему «performance bye» дали Каролин Гарсии, а не Софье Кенин. Такое ощущение, что иногда они делают жизнь спортсменов труднее, хотя их задача совершенно противоположная. Как можно сделать сначала Гвадалахару, а следующим турниром Токио? Туда лететь минимум 30 часов», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.