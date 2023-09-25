Чесноков: Сафиуллин шикарен! Как бы ни закончился финал со Зверевым, он — огромный молодец

Победитель семи турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков восхитился выступлением россиянина Романа Сафиуллина на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Ранее Роман вышел в дебютный для себя финал ATP.

«Шикарный Сафиуллин! На этой неделе в Китае он просто великолепно играет. Роман первый раз вышел в финал турнира ATP. Это отличное достижение. Но финальный поединок будет для него очень серьёзным испытанием. Ему предстоит сыграть со Зверевым. Саша набрал шикарную форму и делает всё, чтобы попасть на Итоговый турнир в конце сезона.

Последние турниры он проводит на достойном уровне. Конечно же, Зверев — однозначный фаворит финала в Чэнду.