Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио

"Мне очень жаль, что пришлось сняться с турнира в Токио в этом году. Я с нетерпением ждала возможности сыграть на этом турнире, я люблю этот город. Мне нужно уделять приоритетное внимание своей физической форме, мне необходимо время, чтобы чувствовать себя полностью здоровой", — сказала Рыбакина.