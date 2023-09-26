Теннисистка Потапова рассказала о своей реакции на предложение руки и сердца

— Не скажу, что для меня это стало неожиданностью, потому что мы с Сашей (Шевченко. — Прим. Ред.) вместе проводим довольно много времени и очень долго, на самом деле, это обсуждали. Но действие — вот что самое главное. Это случилось, когда я из Мексики прилетела к Саше в Германию, где он находился на подготовке к азиатской серии. Ближе к вечеру у нас состоялся разговор, но не было абсолютно никакого ощущения, что что то подобное может произойти сейчас.



И на следующей день он пришёл ко мне уже с кольцом, традиционно встал на колено и спросил, не хочу ли я стать его женой. Мы находились в номере. Не было какого то представления: Саша не заказывал летающих единорогов (смеётся). Всё было по домашнему, тепло и уютно. Я не мешкала. У него были проблемы с коленом, и я попросила его скорее встать, потому что ему было некомфортно. Сказала: «Да, какие ещё могут быть вопросы? — цитирует Потапову «Чемпионат».