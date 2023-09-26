Александрова сыграет с Самсоновой во втором круге турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Анну Калинскую в первом круге турнира категории WTA 500 в Токио.
Александрова выиграла матч со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
В следующем раунде Александрова сыграет с еще одной соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая получила на турнире седьмой номер посева.
WTA 500. TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS. ТОКИО (ЯПОНИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 780 637 ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (7:9), 6:1, 7:5