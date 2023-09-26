Чесноков оценил форму Хачанова накануне финала турнира в Китае

— Карен уже играл с Нисиокой в этом году на Открытом чемпионате Австралии и очень уверенно победил 6:0, 6:0, 7:6. Но Йосихито — такой работяга на корте и вне его. Будет очень здорово, если Карен всё таки завоюет титул, — сказал Чесноков Vprognoze.ru.