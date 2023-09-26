Чесноков оценил форму Хачанова накануне финала турнира в Китае
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Карена Хачанова с Йосихито Нисиокой из Японии в финале турнира в китайском Чжухае.
Во вторник российский спортсмен сыграет в решающем матче с японцем Йосихито Нисиокой. В начале июня Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, после чего снялся с ряда турниров из за стрессового перелома и трещины в крестцовой кости.
— Карен уже играл с Нисиокой в этом году на Открытом чемпионате Австралии и очень уверенно победил 6:0, 6:0, 7:6. Но Йосихито — такой работяга на корте и вне его. Будет очень здорово, если Карен всё таки завоюет титул, — сказал Чесноков Vprognoze.ru.
Призовой фонд турнира ATP 250 в китайском Чжухае составляет более 980 тысяч долларов.