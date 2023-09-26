Касаткина обыграла Костюк в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Украины Марту Костюк (45-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 26 минут. Касаткина совершила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Костюк шесть эйсов, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.