Медведев объяснил, почему от турнира в Пекине стоит ожидать сенсаций

«Если мы встретимся, то оба будем довольны, это будет значить, что мы в финале. Это хорошая цель. Но здесь очень много сильных игроков. Будет непросто. Здесь сетка как на «Мастерсе» или турнире «Большого шлема». В каком-то смысле даже сильнее, чем на «Шлеме», где иногда можно спокойнее войти в турнир. Думаю, мы увидим много неожиданных результатов, поражений сеяных. Потому что первые раунды всегда непростые», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.