Карен Хачанов стал победителем турнира в Чжухае

Завершился финал хардового турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), в котором российский теннисист Карен Хачанов встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Счёт встречи — 7:6(2), 6:1 в пользу россиянина.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. На счету россиянина девять эйсов и три двойных ошибок. Японец выполнил две подачи навылет, двойных ошибок японец не совершал.