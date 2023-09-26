Сафиуллин проиграл немцу Звереву в финале турнира в Чэнду

Сафиуллин упустил возможность выиграть первый титул АТР, проиграв Звереву в финале турнира в Чэнду
Россиянин Роман Сафиуллин уступил немцу Александру Звереву в финале турнира серии ATP 250 в Чэнду (Китай).
Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представителя Германии.
Теннисисты провели на корте 2 часа 59 минут. На счету россиянина 8 подач навылет и 4 двойные ошибки, Зверев сделал 10 эйсов при одной двойной ошибке.
Зверев выиграл второй титул АТР в сезоне и 21 й в карьере. Россиянин упустил возможность выиграть свой первый титул АТР.
ATP 250. ЧЭНДУ (КИТАЙ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1,1 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Финал
Александр Зверев (Германия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3